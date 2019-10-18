Российскую военную полицию заметили на границе зоны турецкой операции в Сирии

Российская военная полиция начала патрулировать трассу М-4 в Сирии, по этой дороге турецкие войска планировали провести границу буферной зоны, сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Российская военная полиция патрулирует на трассе М-4, по которой турки хотели установить границу буферной зоны. Но что-то пошло не так. После ухода американцев их зона ответственности перешла к нам», – написал Коц в своем Twitter.

Российская военная полиция патрулирует на трассе М-4, по которой турки хотели установить границу буферной зоны. Но что-то пошло не так. После ухода американцев из зона ответственности перешла к нам. Прокатились от Манбиджа до Евфрата. pic.twitter.com/fW8hfSflJL — Александр Коц (@sashakots) 18 октября 2019 г.

Он также прикрепил к посту фотографии российской военной техники, проезжающей по трассе с российскими и сирийскими флагами.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные достигли районов возле города Кобани на севере Сирии.