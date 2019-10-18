Российских саперов наградили за разминирование Лаоса

Российские саперы получили государственные награды за разминирование территорий иностранных государств, в том числе Сирии и Лаоса.

«Во время торжественной церемонии военнослужащим Международного противоминного центра вручены 25 государственных наград Российской Федерации, среди которых – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», знак отличия Георгиевский крест IV cтепени, а также медали Суворова и Жукова», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации Минобороны.

Отмечается, что специалисты Инженерных войск награждены за разминирование Сирии и Лаоса.

«В Сирии от самодельных взрывных устройств и инженерных боеприпасов производства целого ряда стран очищены ряд городов, в Лаосе – более 100 гектаров территории, загрязненной неразорвавшимися бомбами, оставшимися в результате бомбардировок американской авиации в период с 1964 по 1973 год», – добавили в департаменте.

В церемонии награждения принимали участие начальник инженерных войск ВС генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, личный состав противоминного центра, члены семей военнослужащих, представители ветеранских и общественных организаций Московской области, а также представители движения «Юнармия».

Ране государственные награды вручили вернувшимся из Сирии в Россию военнослужащим подразделения военной полиции Южного военного округа.