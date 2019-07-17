Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Россию

Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа, принявших участие в миротворческой миссии в Сирии, прибыли обратно в Чечню.

«На территории мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного на территории Чеченской Республики, состоялся торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы округа.

Отмечается, что составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военные охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах и сопровождали гуманитарные колонны.

Всего в Россию вернулось около 300 военнослужащих. Они были доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на военный аэродром в Северной Осетии.