Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли губернатора Аляски Майка Данливи от имени экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего посла Украины в США Валерия Чалого. Они «предупредили» главу штата о планах России аннексировать Аляску.

Пранкеры в разговоре с губернатором Аляски под видом Гройсмана и Чалого сообщили, что Москва «проводит в Вашингтоне кампанию», к которой якобы даже присоединился популярный рэпер 50Cent, поющий песни, требуя отдать Аляску России, так как их объединяют «баня, водка, гармонь и лосось». Также в разговоре упоминается «опасный» певец из России Николай Расторгуев, которого надо внести в санкционные списки США, задержать и допросить, передает РИА «Новости».

Пранкеры в разговоре с губернатором штата даже раскрыли план России, который заключается в том, чтобы провести фейковый референдум о независимости Аляски, а после начать процедуру включения ее в состав России.

«Я даже могу назвать имена, например, Ксения Собчак – это родственница президента Путина, она телеведущая, но она приезжает с миссией и неофициально общается с представителями различных политических сил, гражданских сил. И вот она собирается на Аляску, чтобы устроить там какие-то провокации», – говорит пранкер от лица экс-премьера Украины.

«Мы обязательно передадим информацию, о которой вы говорите, в Вашингтон», – ответил Данливи.

Запись разговора была выложена на Youtube-канале пранкеров. По данным агентства, разговор состоялся несколько месяцев назад, но опубликован был только 18 октября.

Ранее Вован и Лексус опозорили американского сенатора-русофоба.

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