Названы сроки перевооружения трех полков РВСН на комплексы «Ярс-С»

Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С» до 2021 года, заявил командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции.

«В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение еще трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С», – передает ТАСС слова Прокопенкова в рамках Единого дня приемки военной продукции.

В настоящее время проводится перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С».

Напомним, ранее в пятницу Прокопенков заявил, что вооруженный ракетным комплексом «Ярс-С» 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД