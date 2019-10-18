Названы сроки начала боевого дежурства полка «Ярс-С» в Барнауле

Вооруженный ракетным комплексом «Ярс-С» 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре, заявил командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.

Как заявил Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции, идет перевооружение дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С».

«В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство», – передает ТАСС слова полковника.

Напомним, в среду пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений «Гром–2019» под руководством президента Владимира Путина.

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