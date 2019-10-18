В Общественной палате отнеслись с пониманием к желанию Федотова уйти из СПЧ

«Мы видим абсолютно рабочую ситуацию. 70 лет – предельный возраст нахождения на госслужбе. Желание Михаила Федотова заняться более спокойной деятельностью нам понятно», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя информацию о возможном уходе Михаила Федотова с поста главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Михаил Федотов девять лет руководит Советом по правам человека, и мы ценим его работу, его заслуги. Но имело бы смысл немного перезапустить деятельность организации с учетом новых веяний, новых вызовов. Требуется большая открытость, большее использование разных информационных технологий в деятельности СПЧ. Мы видим на примере целого ряда последних кейсов, что только широкая информационная кампания позволяет эффективно отстаивать права человека», – сказал Александр Малькевич.

Собеседник отметил, что у представителей регионов в Общественной палате сложилось ощущение, что если не весь СПЧ, то по крайней мере часть его членов пытаются приватизировать правозащиту и «передать ее представителям столичного бомонда».

«Эта проблема видна даже в социальных сетях. Представители Москвы в СПЧ зачастую не обращают внимание на то, что происходит в российской глубинке. Эту ситуацию нужно менять», – отметил эксперт.

«Вот, например, у Валерия Александровича Фадеева есть огромный опыт по взаимодействию с регионами. Мне кажется, за два с половиной года работы в Общественной палате он проехал 2/3 российских регионов, активно модерировал общественную дискуссию и знает чаяния, нужды регионов. Он мог бы развернуть СПЧ лицом к российской глубинке», – заключил Малькевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. По данным российских СМИ, новым главой СПЧ может стать председатель Общественной палаты РФ (ОП) Валерий Фадеев.

Ранее замглавы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что Михаил Федотов уходит со своего поста в зените известности и авторитета.

«Именно то, что руководитель Совета одновременно является советником президента, придает СПЧ такой вес и содержание, а также позволяет не только регулярно доносить до первого лица нужную информацию, но и влияет на весь бюрократический аппарат. Понятно, что в 70 лет человек может устать от такой работы», – сказал Григорьев, добавив при этом, что разделить должность руководителя СПЧ и советника президента – контрпродуктивно для эффективности работы СПЧ.