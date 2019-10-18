Медведь напал на военных на Курилах

Двое военнослужащих, ловивших крабов на Курильских островах, пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.

Медведь напал на военнослужащих на острове Кунашир в ночь на пятницу, в 10 километрах от Южно-Курильска.

«Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь», – передает «Интерфакс» слова мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

Он добавил, что военные на своем автомобиле довезли раненых до больницы в Южно-Курильске, двое солдат госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в августе в поселке Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края мужчина погиб при нападении медведя, зверя застрелили.