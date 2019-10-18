National Interest рассказал о российском оружии «Судного дня»

Американское издание National Interest написало о новом российском атомном подводном крейсере стратегического назначения «Юрий Долгорукий», назвав его «настоящим оружием Судного дня».

В качестве примера несокрушимости подводного крейсера National Interest приводит успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке на расстояние примерно 3,5 тыс. миль в конце мая прошлого года.

«Булава» имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО, передает РИА «Новости».

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами, эксплуатируемыми США, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, издание отмечает, что он сумеет выполнить свою задачу – разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Головной корабль проекта 955 «Борей» – крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота. Он соответствует классу SSBN и предназначен для замены семи ее ПЛАРБ советского образца класса Delta. Восьми подводных лодок класса «Борей» достаточно, чтобы они одновременно могли патрулировать для сдерживания Тихий и Северный Ледовитый океан.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что после долгого перерыва Россия возобновляет строительство военных кораблей, способных оперировать в дальней морской и океанской зоне и проецировать силу на удаленные районы Мирового океана.

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