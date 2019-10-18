Свидетель по делу Хорошавина получил условный срок

Южно-Сахалинский городской суд приговорил к условному сроку главного свидетеля по первому делу экс-главы Сахалина Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева.

«Горбачев приговорен к 7,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет», – передает РИА «Новости» слова представителя суда.

Экс-глава секретариата Хорошавина обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода. При этом он заключил со следствием соглашение, признал свою вину и дал показания против фигурантов дела. Материалы его дела выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке.

Кроме того, решением суда с имущества экс-главы секретариата в Москве и в Краснодарском крае будет снят арест.

Напомним, Хорошавин осужден за взяточничество. Его признали виновным и приговорили к 13 годам. В июне Хорошавина этапировали в колонию строгого режима. Весной суд Сахалинской области отказался менять приговор Хорошавину. Бывший глава региона решил подать жалобу в кассационную инстанцию.

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