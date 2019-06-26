Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону.

В ведомстве сообщили, что «Хорошавина в понедельник отправили в колонию строгого режима Хабаровского края», передает РИА «Новости».

Адвокат экс-губернатора Евгений Балабас заявил, что его не известили об отправке подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания.

Напомним, в феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество.

Хорошавину были предъявлены обвинения во взятках от 18 лиц в размере от двух до 10 млн рублей с каждого.

Приговоры также получили бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин (восемь лет колонии строгого режима и штраф 4 млн рублей) и экс-советник главы региона Андрей Икрамов (девять лет колонии строгого режима и штраф в 171 млн рублей).

Бывшие подчиненные Хорошавина в конце мая 2019 года были этапированы в разные колонии строгого режима Хабаровского края.

Хорошавин до отправки в колонию знакомился с материалами нового уголовного дела, в котором он тоже является фигурантом. Дело было возбуждено по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года. Материалы превышают сотню томов. Адвокаты считают, что начать его рассмотрение в суде могут уже этим летом.

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