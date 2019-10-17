Скорая помощь Москвы оказалась второй в мире по эффективности

Аудиторская компания PwC проанализировала работу служб скорой помощи в 15 мегаполисах мира, сообщил исполнительный директор компании по общественному сектору в сфере здравоохранения Владимир Гераскин.

Сравнивалась работа скорой помощи Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга. Оценивались скорость работы, оснащенность и индекс удовлетворенности пациентов, передает ТАСС.

Московская служба скорой помощи по эффективности уступила только скорой Берлина. Следом идут Нью-Йорк, Париж и Сингапур.

По оснащенности скорая Москвы оказалась третьей (после Берлина и Йоханненсбурга), по числу бригад на 100 тыс. жителей – второй (после Лондона), по скорости ответа оператора – первой, а в скорости регистрации обращений опять уступила только немецким коллегам.

В среднем скорая в Москве выезжает через 2 минуты 30 секунд после регистрации обращения – лучший показатель среди 15 городов. Так, медикам в Нью-Йорке и Лондоне требуется 5 минут и 7 минут 24 секунд соответственно.

Также в Москве скорая быстрее всех в мире приезжает на вызов – в среднем ей нужно 14 минут 34 секунды, а идущим следом Лондону и Нью-Йорку – 17 минут 13 секунд и 17 минут 55 секунд. В Берлине медики обычно едут дольше 21 минуты.

Если говорить об удовлетворенности пациентов работой скорой, то в Москве этот показатель составляет 95% (у Парижа – 96%, у Нью-Йорка – 94%).

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