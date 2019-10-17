Легендарный внедорожник уйдет с российского рынка

В России до конца года перестанут продавать внедорожник Mitsubishi Pajero.

«Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС (в этом году) и новые уже не планируются», – сообщает Авто Mail.ru со ссылкой Mitsubishi.

ОТТС – Одобрение типа транспортного средства – свидетельство, подтверждающее соответствие автомобиля определенным требованиям.

По словам представителя марки, просто так расстаться с этим легендарным внедорожником в компании не могут: «поэтому в скором времени объявим о наших планах в отношении Pajero более подробно».

Ранее об уходе с российского рынка объявил Ford.