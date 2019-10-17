Жители Иркутской области пожаловались на трудности с получением компенсаций после паводка

Жители районов Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщили группе ОНФ о сложностях с получением компенсации, по их словам, для получения выплат им приходится обращаться в суд.

Запущенный общественниками опрос выявил и другие проблемы – многие пережившие наводнение все еще ждут ремонта в своих домах, а о положенной им материальной помощи даже не знают, сообщается на сайте «Молодежки ОНФ».

Мониторинговая группа ОНФ создана для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина по устранению последствий разрушительного паводка, накрывшего Приангарье летом 2019 года, и оказанию помощи населению. В нее вошли представители регионального отделения народного фронта, участники «Молодежки ОНФ» и волонтеры. Мониторинг уже проведен в двух поселках Тайшетского района – Шиткино и Соляная. В общей сложности опрошены более 100 человек.

«Жители нас знают и доверяют. Мы идем в те же населенные пункты, в которых работали после наводнения, помогая восстанавливать заборы, хозяйственные постройки и тому подобное. Однажды сказав, что мы их не бросим и будем дальше следить за судьбой поселков и жителей, держим слово. Среди выявленных проблем уже сейчас можно назвать плохую информированность населения. Где, на какую поддержку люди могут рассчитывать и какие документы для этого нужны, большинство так и не знают. Кроме того, у многих проживающих в муниципальных домах по договорам социального найма до сих пор не проведен ремонт. Как с таким положением дел заходить в зиму, большой вопрос», – сказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Среди озвученных проблем – необходимость обращаться в суд для получения положенной компенсации. Также многие жители пострадавших территорий не знают о планах по восстановлению разрушенных защитных гидротехнических сооружений – будут ли строить, ремонтировать или восстанавливать дамбы и мосты, расположенные рядом с населенными пунктами. Между тем, такие работы ведутся. Например, в поселке Соляная рабочие уже завершают установку ряжа – деревянной конструкции для моста, аналогичным образом будут восстановлены два соседних моста.

«Цель мониторинговой группы – не поругать кого-то или похвалить, а зафиксировать факты на основании опросов жителей. Нас интересуют не доклады чиновников, а «информация с земли». Чтобы не получалось так, как сказала нам Наталья в поселке Соляная: по экрану телевизоров видим одно, а за окном – совсем другое», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Мониторинговая группа ОНФ собирает информацию с помощью опросов, с фото- и видеофиксацией озвученных жителями проблем. Кроме того, общественники предлагают гражданам оценить работу органов исполнительной власти по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Собранные сведения войдут в доклад, составленный в формате «было-стало». Мониторинговая группа ОНФ будет работать в Иркутской области до выполнения всех поручений президента России по устранению последствий наводнения и оказанию помощи пострадавшим. ОНФ планирует создавать подобные группы в других регионах, территории которых окажутся в зоне ЧС.