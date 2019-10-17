Фигуранты «Нового величия» порезали себе вены на заседании суда

В зале суда по делу «Нового величия» несколько обвиняемых порезали себе вены, сообщили их адвокаты.

Изначально адвокат Александр Лупашко сообщил, что вены порезали Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. Состояние фигурантов дела неизвестно, по словам юриста, их вынесли из клетки приставы, сообщает RTVI.

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков в свою очередь заявил, что видел, как в Люблинском суде порезал вены Руслан Костыленков, также ему сообщили, что это сделал и Вячеслав Крюков, передает «Интерфакс».

Пострадавшим вызвана скорая помощь.

RT сообщает со ссылкой на адвоката Ольгу Карлова, которая защищает интересы Анны Павликовой, что фигуранты дела действительно вскрыли вены в суде, а «Костыленков шею себе всю изрезал и лицо».

«Там крови литры были», – заявила она.

Адвокат Светлана Сидоркина уточняет, что вены порезали только Костыленков и Крюков.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, участники организации собирались захватить власть в России путем госпереворота. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.