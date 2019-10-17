В Якутии открыли первый Дом культуры в рамках нацпроекта

В четверг торжественно открыли сельский дом культуры в селе Дикимдя Горного улуса республики Саха (Якутия). Он стал первым введенным объектом для республики в рамках реализации нацпроекта «Культура».

На финансирование строительства этого объекта из бюджета республики было направлено порядка 86 млн рублей, сообщается на официальном портале правительства республики.

«Дом культуры находится в 200 км от города Якутска в небольшом селе Дикимдя, в котором проживает около 600 человек, но при этом поселок является центром и во многом колыбелью культурных традиций Республики Саха (Якутия). Именно из этого села произошли замечательные литераторы: поэт Семен Данилов, народный писатель Софрон Данилов. А также народный художник Афанасий Осипов и целая плеяда культурных и научных деятелей Якутии», – отметил председатель правительства республики Владимир Солодов.

Он добавил, что Дом культуры будет выполнять не только традиционные функции, «он станет важной точкой притяжения и послужит первым шагом к возрождению культурных традиций республики».

В церемонии открытия нового Дома культуры приняли участие писатели и поэты из других регионов, приехавшие в Якутию на Всероссийский фестиваль «Благодать первого снега».

Отметим, что строительство объектов культуры, улучшение их материально-технической базы – один из приоритетов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению президента Владимира Путина.