Познер сказал, сколько должны получать учителя и врачи

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, какая зарплата должна быть у российских учителей и врачей. Эти профессии необходимо сделать престижными и привлекательными, чтобы в них шли наиболее способные, подчеркнул журналист.

«Недавно меня спросили, сколько должен получать учитель. Я сказал: на мой взгляд, нормальной была бы цифра в 100 тыс. рублей в месяц», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Эту профессию надо все-таки сделать престижной, привлекательной, чтобы в нее шли наиболее способные. А стимулом служит главным образом размер заработной платы», – считает телеведущий.

«Если говорить о наших медиках, то зарплата, которую они получают, также не делает эту работу привлекательной. Любой доктор должен учиться даже не пять лет, как представители других специальностей, а семь – стало быть, это одна из самых требовательных и сложных профессий. И мне бы хотелось, чтобы ежемесячный доход врача составлял 250 тыс. рублей», – отметил Познер.

По его словам, для России «эта цифра кажется нереально большой, потому что люди в массе своей живут очень бедно, считают каждый рубль». Однако в долларах или евро, по западным меркам получатся «довольно скромные деньги», указал телеведущий.

«Если взять здравоохранение, то первоклассная и бесплатная для граждан медицина существует, например, в Германии. Каждый там от рождения обязан иметь страховку, которая обеспечивает ему хорошее лечение. Пациент идет к врачу, тот делает все необходимое и выставляет счет – но не больному, а государству. В результате и врач хорошо зарабатывает, и пациента не обдирают как липку», – добавил Познер.

Ранее Познер предупредил, что незащищенность российских граждан, которая, по его мнению, выражается в страхе перед полицией и отсутствии веры в суд, «когда все покупается и продается», может привести к «чрезвычайным серьезным последствиям».

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