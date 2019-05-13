Познер предсказал чрезвычайные последствия от незащищенности россиян

Телеведущий Владимир Познер предупредил, что незащищенность российских граждан, которая, по его мнению, выражается в страхе перед полицией и отсутствии веры в суд, «когда все покупается и продается», может привести к «чрезвычайным серьезным последствиям».

Познер убежден, что чувствовать себя защищенным в России могут только очень немногие. «При наличии больших денег в России человек может себя чувствовать более защищенным, потому что те услуги, которые ему нужны, они покупаются, и покупаются за хорошие деньги и вполне могут быть нормальными», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Смысл денег прежде всего в независимости и защищенности, указал он. «Но если нет денег в России, то, конечно, полное ощущение беспомощности перед любой властью, перед любыми органами. У нас есть великие и замечательные врачи, но нет системы медицинского обслуживания, да и с образованием… Все это – проблемы», – пояснил он.

Вместе с тем, Познер признал, что такие моменты есть во всех странах, «но дело в масштабах». «Конечно, масштаб российский, например, если его сравнивать с масштабом китайским, он ерундовый, или с масштабом африканских стран – он никакой, или многих латиноамериканских стран, совсем другой. Но если сравнить его с западной Европой, с Соединенными Штатами, с определенным количеством стран Ближнего Востока и даже Дальнего Востока, я имею в виду Южную Корею и Японию, то, конечно, это масштаб колоссальной неустроенности и незащищенности», – убежден журналист.

По его словам, именно со «сказками насчет защищенности» связана и ностальгия по Советскому Союзу. «Ну да, защищенность, что тебя не могли уволить с работы в принципе, что была крыша над головой, что было медицинское обслуживание всех. Другое дело – какое качество это все было», – отмечает он.

Россия, считает Познер, социальным государством не является, а люди «слышат одно, а видят совсем другое». Отсюда, по его словам, «цинизм, апатия, плевать на все, кроме себя». «(…) вот эта безысходность, когда ты боишься полиции, когда ты не веришь суду, когда если нет денег, то и не рассчитывай на лечение, когда все покупается и продается – это не может не привести к каким-то чрезвычайным серьезным последствиям», – заключил он.

Ранее Познер ответил на извечный вопрос о России.