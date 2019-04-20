Познер ответил на извечный вопрос о России

Телеведущий Владимир Познер поразмышлял о влиянии на Россию Запада и Востока, а также о том, может ли наша страна выбрать один из этих двух возможных путей.

Познер в этой связи вспомнил слова Киплинга о том, что «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и вместе им не сойтись».

«А на самом деле где кончается Запад и Восток? Вот, например, русская литература – это Запад или Восток? Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой – это восточная литература или все-таки западная, европейская? А музыка? Чайковский, Рахманинов – это восточная музыка? Китай – да, это Восток. Хорошо. А Турция? Ну там Босфор и маленький кусочек Европы, а остальное? Они тоже Восток? Это все из области, на мой взгляд, философствования, а не философии», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

Это все чепуха, констатировал Познер. «На самом деле Восток есть только в том смысле, как часть страны, которая находится, условно говоря, на Востоке. (…) Но если говорить о характерах, то тут довольно сложно, – продолжил он.

На Россию, по его словам, оказала влияние Византия, потому что Россия приняла православие. «Православие приняли болгары, если говорить о Европе, православие приняли греки, гораздо раньше, греческая православная церковь более древняя, чем русская, ну и что, от этого они Восток?» – задается вопросом телеведущий.

«Конечно, Византия – это не то же самое, что Рим и, конечно, там есть свои оттенки и, разумеется, религия наложила свой серьезный отпечаток. И поэтому, например, католические страны сильно отличаются от стран протестантских и соответственно протестантские от стран православных. Но вот эта идея, что невозможно никак быть вместе, потому что мы такая вот смесь – я это не принимаю», – заключил Познер.

Ранее Познер высказался о национальной идее России.