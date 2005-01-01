Познер высказался о национальной идее России

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, нужна ли России национальная идея, и предложил свой способ объединить всех россиян.

«Вы знаете, общая национальная идея… Я всегда думаю, где она есть?» – приведены его слова на официальном сайте телеведущего.

По словам Познера, национальной идеи нет ни у Франции, ни у Англии. В США такой идеей является представление о том, что «в Америке любой человек может стать кем угодно и что все равны, неважно откуда вы приехали», хотя сейчас эта идея «гораздо менее сильна, чем была когда-то». В Советском Союзе «была цель» – «построить социализм, а потом коммунизм», но со временем, по словам Познера, люди «стали понимать, что это неправда».

Познер также не верит, что «общенациональное нечто» удастся найти «с помощью Русской православной церкви».

«Так что пока я совершенно не вижу», – заявил он.

Он «убежден, что объединить людей можно только вокруг правды».

«Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», – заявил он.

А «когда у людей убеждение, что все равно ничего не будет, что бы я ни делал, как бы я не проголосовал», тогда «очень плохо», сказал Познер.