США пригрозили Турции новыми санкциями

Против Турции будут введены дополнительные санкции, если она не прекратит военные действия на северо-востоке Сирии, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Его слова передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

В начале недели президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Американский лидер также заявлял, что США введут «опустошительные санкции» в отношении Турции, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

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