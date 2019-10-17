США обязали китайских дипломатов предупреждать о контактах с чиновниками

С 16 октября китайские дипломаты в США должны заранее уведомлять Госдеп о визитах к представителям американских властей, вузов и исследовательских институтов, сообщил высокопоставленный представитель ведомства.

Подчеркивается, что китайским дипломатам не нужно получать разрешение на встречу, а только заранее сообщать о ней Госдепу, передает РИА «Новости».

США рассчитывают, что это побудит Пекин предоставить американским дипломатам большую свободу передвижения в Китае. В Госдепе пожаловались, что сейчас «китайские дипломаты чувствуют себя свободно» и «используют все блага открытого общества» США, а вот американские дипломаты в Китае «не имеют доступа к некоторым людям».

Госдеп отметил, что новые правила «основаны в каком-то смысле на принципе взаимности», американцы не пытаются «сократить взаимодействие».

Внешнеполитическое ведомство США полагает, что китайская сторона будет соблюдать новые правила. Если же нет, то «вопрос будет решаться». В Госдепе не стали уточнять, какие конкретно шаги могут предпринять в случае нарушений.