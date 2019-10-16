Президент России Владимир Путин подписал закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год», сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом утверждается отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, содержащий информацию о его доходах, расходах по ведомственной структуре расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, а также об источниках финансирования дефицита федерального бюджета за указанный период», – говорится в сообщении на сайте.

«Доходы федерального бюджета за 2018 год составили 19 454 369,0 млн рублей, расходы – 16 713 002,7 млн рублей. Профицит федерального бюджета за 2018 год составил 2 741 366,3 млн рублей», – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в 2019 году профицит бюджета составил почти 3 млрд рублей.