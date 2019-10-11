Профицит бюджета России составил почти 3 трлн рублей

В 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП), сообщил Минфин России.

В период с начала года по сентябрь первичный профицит сложился на уровне 4,5% ВВП, передают «Вести».

При доходах, превышающих 15 трлн. 34 млрд рублей (74,5% от объема доходов, утвержденных законом о бюджете), расходы составили 12 трлн 48 млрд (65,9%).

6 трлн 8 млрд рублей доходов пришлось на нефтегазовый сектор, 9 трл 26 млрд рублей – на прочие доходы.