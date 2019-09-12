Медведев потребовал ускорить освоение бюджетных средств

Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся четыре месяца 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.

«Кассовые расходы бюджета исполнены примерно на уровне 42%, это меньше, чем в прошлом году, но это связано с тем, что серьезные деньги были выделены на национальные проекты, и потребовалось время, чтобы провести конкурсные процедуры, заключить госконтракты, перечислить межбюджетные трансферты», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что все это «нужно делать быстрее».

«Но тем не менее, все это было сделано в такие сроки, что сказалось на кассовом исполнении. Сейчас эта работа завершена, поэтому за оставшиеся четыре месяцы требуется более быстрое освоение выделенных средств», – подчеркнул Медведев.

Премьер также поручил проанализировать деятельность исполнительных органов по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), в том числе откорректировать все недочеты.

«Что касается ФАИПа, то на него в текущем году из федерального бюджета предусмотрено почти 900 млрд рублей. Мы несколько отстаем по кассовому исполнению расходов, также дано поручение принять меры и еще раз прошу внимательно проанализировать свою деятельность, деятельность, я имею в виду, исполнительных органов по выполнению федеральной адресной инвестиционной программы, и оперативно ситуацию откорректировать», – сказал он.

По его словам, сейчас в работе находится 19 федеральных целевых программ, на реализацию которых предусмотрено 470 млрд рублей.

«По кассовому исполнению, по заключению госконтрактов также нужно следить за тем, что происходит, поскольку показатели пока неровные», – сказал он.

По его словам, несмотря на санкции, торговые проблемы в международной экономике и проблемы в отдельных отраслях, бюджетная система остается стабильной и сбалансированной по основным параметрам.

Накануне сообщалось, что Счетная палата обнаружила нарушения при исполнении бюджета 2018 года на 426,2 млрд рублей.