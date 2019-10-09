Совфед одобрил отчет об исполнении бюджета за 2018 год

Совет Федерации одобрил закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год».

Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета России за предыдущий год по доходам в сумме 19 трлн 454,4 млрд рублей, что на 2,7% больше прогнозировавшегося. Расходы бюджета составили 16 трлн 713 млрд рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит составил 2 трлн 741,4 млрд рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя, передает РИА «Новости».

При этом инфляция в 2018 году составила 4,3%, ВВП достиг 103,88 трлн рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом об бюджете. Главным результатом экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов.

В заключении бюджетного комитета Совфеда подчеркивается, что исполнение бюджета по расходам выявило наличие резервов повышения эффективности. По мнению сенаторов, «целесообразно пересмотреть подход к организации работы с государственными программами РФ, предусмотрев более интенсивную работу с их паспортами в течение года».

С учетом предоставленной финансовой поддержки бюджетам регионов 2018 году их консолидированные бюджеты впервые за 10 лет были исполнены с профицитом в сумме 510,3 млрд рублей. Доходы 18 субъектов России более чем на 40% сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы России. Из них у 9 регионов доля безвозмездных поступлений составляет свыше 60%.

При этом государственный долг регионов оставался значительным и составил 2 трлн 206,3 млрд рублей.

Напомним, 12 сентября премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся четыре месяца 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.