Электросамокаты и гироскутеры решено выделить в отдельную категорию транспортных средств

Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса в России будут вынесены в отдельную категорию транспортных средств, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

«Пока нет никаких однозначно утвержденных решений, кроме того, что есть понимание, что надо эту категорию (средств индивидуальной мобильности, – прим. ВЗГЛЯД) в самостоятельную категорию участников дорожного движения выделять и для нее прописывать какие-то правила. Выделять нужно, потому что они не попадают под уже существующую. К пешеходам человека, который несется со скоростью 50 километров в час, не очень логично относить. К транспортным средствам – они не доросли до них и не являются, по своей сути своей, транспортным средством. Поэтому принято решение все-таки в самостоятельную категорию их выделить, соответственно для них прописать правила», – Митрошин РИА «Новости».

По его словам, сейчас документ об изменениях в правила дорожного движения проходит рабочее согласование Минтрансом и ГИБДД. Митрошин отметил, что процесс принятия поправок по срокам «во многом непредсказуемый».



«Есть ряд обязательных процедур, законодательством предусмотренных. Таких, как согласование с федеральными органами исполнительной власти. Минюстом (документ - ред.) направляется на экспертизу, общественные обсуждения проходят, в правительстве, в аппарате неизвестно сколько пролежит», – добавил он.

Митрошин уточнил, что решить проблему ДТП с гироскутерами и самокатами можно не только при помощи их регулирования в процессе дорожного движения, но также с помощью рассмотрения их характеристик, проверки их ввоза в страну и проката частным лицам.

Ранее сообщалось, что ГИБДД совместно с Минтрансом прорабатывают изменения в правила дорожного движения, в соответствии с которыми может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности», к которым относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.