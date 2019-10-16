Трамп не увидел «ничего плохого» в помощи Дамаску со стороны Москвы

Президент США Дональд Трамп заявил, что нет ничего плохого, если Сирия получает помощь от России.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в США осуждали Россию за помощь «режиму» Башара Асада, с которым, по сути, боролась поддерживаемая американцами вооруженная оппозиция.

В сентябре Вашингтон, в частности, ввел санкции против трех граждан, одного юрлица и пяти судов, причастных к «содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии».

Госдеп заявил, что санкции были наложены «в рамках кампании максимального давления на Сирию» за поддержку «жестокой военной машины Дамаска».

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