Помпео объяснил введение новых санкций против России

Компании и суда из России внесены в список американских санкций за «поддержку военной машины Асада», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины (президента Сирии Башара) Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии», – передает слова Помпео РИА «Новости».

В МИД России заявили, что новые санкции США являются «абсолютно неприемлемыми».

Вашингтон ввел в четверг санкции против трех граждан, одного юрлица и пяти судов, которые причастны к «содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии». Под санкции попала компания Maritime Assistance и ее сотрудники. Минфин США утверждает, что это «подставная фирма» «Совфрахта», которая уже находится в санкционном списке США.