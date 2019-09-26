Россия отреагировала на новые санкции США

Москва считает новые санкции США в связи с поставками топлива российским войскам в Сирии абсолютно неприемлемыми, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Вашингтон вводит санкции против трех граждан, одного юрлица и пяти судов, причастных к «содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии». Речь идет о компании Maritime Assistance, которая якобы является «подставной фирмой» «Совфрахта», в отношении которого уже действуют санкции США.