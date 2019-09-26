США ввели санкции за снабжение российских сил в Сирии

Вашингтон вводит санкции против трех граждан, одного юрлица и пяти судов, которые причастны к «содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии», заявили в минфине США.

Под санкции попала фирма Maritime Assistance, которая, как утверждает минфин США, является «подставной компанией» «Совфрахта». Также в черном списке оказались сотрудники компании Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов и суда «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» и ОТ-2077, передает ТАСС.

На них наложены санкции за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.

По данным США, эти суда являются собственностью компании «Транспетрочарт», в отношении которой, как и против «Совфрахта», были в 2016 году введены санкции.

Минфин США считает, что таким образом ликвидируется «схема обхода санкций», которая направлена на содействие «доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии».