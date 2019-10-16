Профессор из США обвинила Губку Боба в расизме

Профессор Холли Баркер из Вашингтонского университета заявила, что мультфильм про Губку Боба Квадратные штаны является расистским, сообщают американские СМИ.

Город, где живет Губка Боб, носит название Бикини-Боттом, это название отсылает к атоллу Бикини, где американцы проводили ядерные испытания, передает «ИноТВ» со ссылкой на Fox News.

Ананасовый дом Губки Боба, ресторан Красти Краб, где он работает «превратили в норму захват колонистами земли у коренных жителей и искоренение древнего населения атолла Бикини», заявила профессор.

Она отметила, что благодаря ядерным испытаниям на атолле вымерли коренные жители этих территорий, это напрямую связано с мультфильмом.

В 2014 году власти Казахстана обвинили Губку Боба в негативном влиянии на детей, по их мнению, мультфильм пропагандирует хулиганское поведение.