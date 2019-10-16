Актрису сериала «Солдаты» задержали во время кражи

Актрису Ольгу Юрасову задержали во время кражи в одном из фитнес-центров Москвы, сообщают СМИ.

Администрация клуба заподозрила Юрасову в краже еще в июне 2019 года, передает РЕН-ТВ.

Клиенты заведения начали жаловаться на пропажи личного имущества из шкафчиков. Руководство клуба установило камеры видеонаблюдения, и актрису поймали, когда она пыталась украсть около 50 тыс. рублей.

Отмечается, что Юрасова созналась в содеянном, теперь ей грозит уголовная ответственность.

Актриса известна зрителям благодаря роли супруги прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».