Соловьев рассказал анекдот в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал гостям своей авторской программы «Вечер» «одесский» анекдот о визите Рабиновича к нотариусу.

«Рабинович приходит к нотариусу и спрашивает: «Вы нотариус?» – «Да, я нотариус». – «Вы точно нотариус?» – «Точно нотариус». – «Вы тот нотариус, у которого есть такая печать гербовая и есть документ, что он нотариус?» Тот говорит: «Да». «И у вас офис, где написано?» – «Да, есть офис». – «И вы умеете составлять завещания?» - «Да, я умею». – «И вот прям по форме, четко?» – «Да, умею».

«Тогда скажите, как пишется: «Никому ничего», –закончил анекдот телеведущий под смех в студии.

На прошлой неделе телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М».