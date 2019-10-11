Познер рассказал об отношении к Соловьеву и песне «Вечерний М»

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

На официальном сайте Познера его спросили об отношении к телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Он часто обо мне высказывается, причем исключительно плохо, я о нем вообще не говорю и о коллегах, в профессиональном смысле, я не говорю ни о тех, кто нравится, ни о тех, кто не нравится. Но вы сами понимаете, что с Соловьевым, хотя бы судя по тому, что он говорит обо мне, мы вряд ли товарищи», – сказал Познер.

Телеведущего также спросили, что он думает о травле Соловьева со стороны демократической общественности после появления песни Бориса Гребенщикова под названием «Вечерний М».

«Вы знаете, если говорить совершенно откровенно, то я считаю, что он заслужил то, что он имеет», – сказал Познер.

Сам Соловьев ранее выступил с критикой в адрес Бориса Гребенщикова, предположив, что на нем сказалось «тлетворное влияние бандеровской Украины». При этом Соловьев раскритиковал СМИ, которые гадали, кому посвящается эта композиция. Журналист указал, что они «неспособны открыть программу ТВ» и убедиться, что в России есть только одна программа, в названии которой есть слово «вечер», намекая на «Вечерний Ургант».

В ответ Гребенщиков объяснил, что между программами «Вечерний М», о которой он поет в своей сатирической песне, и программой «Вечерний У» есть большая разница.

Напомним, 2 октября телеведущий Иван Ургант выругался в эфире Первого канала, намекая, что новая сатирическая песня Бориса Гребенщикова, вероятно, посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.