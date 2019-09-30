Гребенщиков объяснил разницу между «Вечерним М» и «Вечерним У»

Музыкант Борис Гребенщиков объяснил, что между программами «Вечерний М», о которой он поет в своей сатирической песне, и программой «Вечерний У» есть большая разница.

«Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь – между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние – как между достоинством и позором», – написал Гребенщиков под видео с сатирической песней о пропагандисте на российском ТВ.

Ранее Соловьев раскритиковал СМИ, которые гадали, кому посвящена композиция «Вечерний М». Он заявил, что в России есть только одна программа со словом «вечер» в названии, намекая на «Вечерний Ургант».