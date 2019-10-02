Ургант выругался в эфире Первого канала из-за новой песни Гребенщикова

Ведущий вечернего шоу Иван Ургант выругался в эфире Первого канала, намекая, что новая сатирическая песня Бориса Гребенщикова, вероятно, посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.

Так, Ургант отметил, что «вечерние ведущие каждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга». Также Ургант сказал, что хотел предложить Гребенщикову спеть песню в эфире Первого канала, но «по корпоративной этике» на канале нельзя исполнять песни про сотрудников других каналов.

Ургант также попросил редакторов включить песню Гребенщикова, но те отказались, пояснив, что «это нельзя сделать из-за слова «м***» (ругательный синоним слова «болтун» – прим. ВЗГЛЯД).

Запись программы доступна на YouTube.

Сам Соловьев ранее выступил с критикой в адрес Бориса Гребенщикова, предположив, что на нем сказалось «тлетворное влияние бандеровской Украины». При этом Соловьев раскритиковал СМИ, которые гадали, кому посвящается эта композиция. Журналист указал, что они «неспособны открыть программу ТВ» и убедиться, что в России есть только одна программа, в названии которой есть слово «вечер», намекая на «Вечерний Ургант».

В ответ Гребенщиков объяснил, что между программами «Вечерний М», о которой он поет в своей сатирической песне, и программой «Вечерний У» есть большая разница.