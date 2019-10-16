SpaceX собралась вывести на орбиту 40 тыс. спутников

Американская компания SpaceX в рамках проекта Starlink планирует дополнительно вывести на орбиту Земли 30 тыс. спутников, общее число ее аппаратов превысит 40 тыс., сообщил интернет-портал SpaceNews.

По данным издания, в течение последних нескольких недель Федеральная торговая комиссия (ФТК) США направила Международному союзу электросвязи (МСЭ) 20 запросов от SpaceX на выделение дополнительных частот для спутников. В каждом из них речь идет о 1,5 тыс. спутников, всего – около 30 тыс. космических аппаратов, передает ТАСС.

В общей сложности, с учетом более 11 тыс. спутников, разрешение на размещение которых уже имеется у SpaceX, число ее аппаратов превысит 40 тыс. Это более чем в пять раз превышает общее число спутников, размещенных на земной орбите с 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. По данным портала, эта цифра превышает 8,5 тыс.

По данным МСЭ, речь в запросе идет о том, чтобы разместить аппараты на орбитах 328 – 580 км. В запросе не уточняется, в какие сроки SpaceX планирует реализовать намеченные планы.

Напомним, 30 июня стало известно, что SpaceX потеряла три спутника из 60, запущенных в мае на орбиту Земли в рамках миссии Starlink.

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