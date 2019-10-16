В СИЗО Симферополя умер заключенный

В следственном изоляторе в Симферополе умер один из заключенных, сообщила пресс-служба крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Спасти обвиняемого не удалось, передает РИА «Новости».

«В одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш. 1968 года рождения стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый Ш. находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия», – говорится в сообщении.

В управлении добавили, что обвиняемый в марте обращался с жалобами на состояние здоровья, наблюдался амбулаторно в медицинской части СИЗО и получал необходимое лечение.

«Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало», – заявили в управлении.

По факту смерти проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.

Напомним, в прошлый вторник в аппарате омбудсмена заявили о резком росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового директора ФСИН. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом начальнике российских тюрем.