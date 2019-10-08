Омбудсмен заявила о резком росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН

Количество жалоб к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на насилие со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) резко возросло почти в два раза, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«За последние 3 года наметилась тенденция к увеличению количества поступающих жалоб на жестокое обращение в учреждениях уголовно-исполнительной системы. За 9 месяцев 2019 года я получила 291 жалобу на насильственные действия со стороны сотрудников учреждений ФСИН, за 2018 год - 152, в 2017 году – 83», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы омбудсмена.

В 2018 году по фактам незаконного применения физической силы и специальных средств в целом по уголовно-исполнительной системе было возбуждено 44 уголовных дела. За восемь месяцев 2019 года по фактам применения насилия или его угроз, с применением оружия или спецсредств возбуждено 10 уголовных дел против 10 сотрудников ФСИН.



В 2018 году в результате проверок Генпрокуратуры было внесено два представления директору ФСИН России в связи с применением незаконных методов воздействия. Органами прокуратуры в минувшем году было отменено 78 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает омбудсмен.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Чайка потребовал изучить жалобы заключенных на условия содержания.