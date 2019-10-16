Лидер польской оппозиции: Отношения Москвы и Варшавы не улучшатся

Отношения Москвы и Варшавы не улучшатся после парламентских выборов, но отказ от закупок газа у «Газпрома» вряд ли осуществим. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД лидер прошедшей в сейм нового созыва коалиции польских националистов и евроскептиков «Конфедерация» Януш Корвин-Микке.

Лидер коалиции польских националистов и евроскептиков «Конфедерация «Свобода и независимость» (которую также называют просто «Конфедерация») Януш Корвин-Микке убежден, что с избранием нового состава депутатов отношения между Варшавой и Москвой не изменятся.

Напомним, что в воскресенье в Польше граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов верхней палаты, сената. Большинство голосов, как и на предыдущих выборах 2015 года, получила партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, к которой принадлежит и нынешний президент Анджей Дуда. Правящая партия, скорее всего, получит 239 депутатских мандатов. «Конфедерация «Свобода и независимость», которая конструктивно относятся к России, может заметно увеличить свое представительство, с 4 до 13 депутатов. «Моя партия является партией, которая относится к России, как должна относиться каждая нормальная страна, в результате чего нас считают пророссийской партией», – сказал Корвин-Микке.

Парламентские выборы не повлияют на внешнеполитический курс Польши, в том числе, на польско-российские отношения, полагает политик. «Варшава спонсируется американцами, а они хотят уничтожить Россию. В трактате Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» говорится, что однажды ненависть между Америкой и Россией приведет к тому, что одна страна должна будет уничтожить другую. Читавшие этот трактат американские политики говорят, что им нужно время, чтобы это сделать, но до того, как Китай даст русским достаточно власти предотвратить такой сценарий. Американский истеблишмент думает так. Они хотят уничтожить Россию. И Польша привыкла поддерживать их», – сказал Корвин-Микке.

Что же касается сугубо экономических вопросов, то политик считает маловероятным полный отказ Польши от закупки газа у Газпрома. По мнению Корвина-Микке, хотя поиск Варшавой альтернативны поставкам из России логичен, но «полный отказ от договора о поставках российского газа будет критичным». «Если мы это сделаем, то это будет на руку американцам», – пояснил собеседник.

Корвин-Микке также не ждет улучшений отношений Варшавы с Киевом, потому что «польское правительство абсолютно непредсказуемо». «Мне нравится полемика, которую ведет Владимир Зеленский с бандеровцами. Но мне также кажется, что ему не удастся добиться всего, о чем он говорит. Я поддерживаю его идеи, но я не уверен в их воплощении в жизнь», – признался политик.

Успех же возглавляемой им коалиции Корвин-Микке объяснил выступлением «против всего истеблишмента». Он прогнозирует, что триумфатор выборов Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (набравшая 43,59% голосов), не изменит жесткую риторику в адрес Брюсселя и будет действовать в духе венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который последовательно оппонирует руководству Евросоюза.

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