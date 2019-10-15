Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые используются Газпромом, принудительно отключили через спутник, заявил начальник департамента N335 Павел Крылов.

Он сообщил, что компрессоры были отключены «дистанционно». Оборудование, по его словам, «стоит мертвым грузом, не работает до сих пор», сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», – сказал Крылов.

Вместо этих компрессов предлагается закупить мобильные модульные компрессорные станции, произведенные в России. Предложение на этот счет уже получено от казанского ЗАО НПП «Компрессор».

Зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что экономические показатели оборудования казанского завода должны быть даже выше, чем у зарубежных.

Источник сообщил, что компрессоров LMF в Газпроме немного, они нужны для мобильных передвижных компрессорных установок при ремонте газопроводов. Компрессоры стравливают газ при снижении давления в трубе, чтобы не допустить его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Выход компрессоров из строя затруднит быстрый ремонт газопроводов в случае аварий.

Отключить дистанционно компрессор может сам производитель, отметил другой источник.

«Обычно при заключении сервисного контракта на обслуживание компрессоров можно произвести дистанционно исправление ошибки его работы, отключение также возможно. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание», – отметил источник.

При этом у российской компании остаются старые компрессоры американского и швейцарского производства, которые тоже могут быть отключены.