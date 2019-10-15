На пешеходном мосту в Киеве разбилась очередная стеклянная панель

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, разбилась стеклянная секция.

Мост, известный в народе как «мост Кличко», частично выполнен из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая, через них можно наблюдать за дорогой.

«На этот раз пострадала секция стекла, которое закрывает освещение на перилах путепровода. В данный момент движение пешеходов на мосту никак не ограничено», – сообщает «Информатор».

Отмечается, что на этом месте сейчас отсутствует лампа и сама секция, а вокруг перил лежат осколки стекла.

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве был открыт 25 мая, на следующий день на обзорной площадке моста треснуло стекло. Через день на мосту пошла еще одна трещина.