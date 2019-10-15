ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем описаны наиболее интересные и эффективные меры и проекты, предложенные главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

Среди пяти лучших практик оказались следующие проекты: «Цифровизация общественного транспорта» в Ленинградской области, «Система дополнительного образования детей» в республике Чувашия, «Новый подход к обслуживанию людей старшего поколения» республики Саха, сервис «Иду в детский сад» Кировской области и «Бесплатное обучение для предпенсионеров по стандартам Worldskills» Томской области.

В рамках реализации инициативы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в регионе вступили в силу изменения в социальный кодекс, предусматривающие право льготного проезда для студентов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Льготный проезд предоставляют студентам в случае, если доход каждого члена семьи не превышает 40% среднего дохода по региону.

В ЭИСИ отметили, что эта практика направлена на дополнительную поддержку отдельных категорий граждан и введение льгот на транспортные услуги в зависимости от материального положения семей.

Система дополнительного персонифицированного образования детей в Чувашии, разработанная по поручению главы региона Михаила Игнатьева, предоставляет возможность бесплатного посещения кружков и секций детям республики.

Для получения такой возможности родителям детей необходимо зарегистрироваться в системе на портале «Навигатор дополнительного образования Чувашской Республики», сам сертификат действует до достижения ребенком 18 лет.

«Хороший пример адресного подхода к решению задачи, которая касается каждого ребенка. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – это не только возможность бесплатного посещения кружков и 26 секций детьми Чувашии, но также и анализ спроса и предложения в области дополнительного образования. Это позволит усовершенствовать систему дополнительного образования и преодолеть имеющийся дисбаланс. В качестве рекомендаций стоит учесть важность разъяснительной работы с родителями и поэтапное обсуждение результатов с общественными организациями, экспертами в области образования и развития детей», – оценила проект политконсультант Алена Август.

Новый подход к обслуживанию людей старшего поколения в республике Саха направлен на внедрение ИТ-решений и сервисов для повышения качества социальных услуг для обслуживания населения и улучшения качества помощи на дому.

Сервис предлагает поиск людей, готовых посвятить свободное время сопровождению людей пожилого возраста в больницу, на прогулку, на лечебно-физкультурные занятия и т.д.

«Развитие волонтерства и социальных технологий для помощи пожилым людям – обязательный элемент развития в процессе перехода к информационному обществу. Поиск новых форм повышения качества жизни и социализации пенсионеров должен идти в постоянном режиме», – отметил руководитель Центра коммуникативных стратегий Зенов Илья.

Сервис «Иду в детский сад» в Кировской области разработан региональным министерством информационных технологий и связи по поручению губернатора Игоря Васильева. Задача сервиса – автоматизация процессов оценки плановой потребности в количестве мест в детских садах, формирование объективной статистической и аналитической отчетности по этому вопросу.

С помощью сервиса пользователи могут посмотреть, какие детские сады функционируют или строятся в городе Кирове, в каких из них есть места в различных группах, а также проследить за движением своей очереди.

«Сервис дополняет действующий механизм прикрепления детей к детским садам, позволяя родителям заранее изучить список не только действующих дошкольных учреждений, но и планируемых к постройке и вводу. Работа с очередью на прикрепление детей также позволяет понять будущий спрос и решить, где и в каком объеме вводить новые детские сады. Инициатива актуальная и популярная у родителей с детьми в возрасте 2-6 лет. Затраты на нее не выходят за пределы стандартных суммы заложенных на капитальное строительство», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Бесплатное обучение для предпенсионеров по стандартам Worldskills в Томской области было разработано по поручению главы администрации региона Сергея Жвачкина. Согласно проекту, предпенсионеры смогут обучаться по одному из направлений: «организатор экскурсий», «программирование», «оператор лазерных установок», «графический дизайн», «электроника». Граждане, которые не подпадают под категорию предпенсионеров, также могут пройти обучение по этим направлениям, но на платной основе.

«Не исключено, что для части участников этого проекта обучение станет началом новой жизни и доказательством, что в предпенсионном возрасте и с выходом на пенсию активная жизнь не заканчивается. В России сейчас необходимы ролевые модели и образцы людей «серебряного возраста», которые осваивают новые профессии и занятия. Это может серьезно повлиять на моральный климат в стране. Как и во всем мире, продолжительность жизни в России растет, а общественная психология меняется медленно, и такие проекты – один из способов менять ее в правильную сторону», – прокомментировала вице-президент Фонда открытой новой демократии Федорова Анна.