В Петербурге для фильма о блокаде начали искать очень худых людей

В Санкт-Петербурге проходит кастинг для участия в съемках исторического военного фильма Алексея Германа-младшего «Воздух». Для картины подыскиваются типажи, похожие на военных, партизан и жителей блокадного Ленинграда. В том числе разыскиваются очень худые люди, а также дети для съемок в массовке, групповке и эпизодах.

Предварительный просмотр будет проводиться по фото, а затем кандидатов пригласят для очной встречи на киностудию «Ленфильм», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на организаторов кастинга. Информации о сроках съемок на данный момент нет, кастинг, предположительно, будет проводиться до осени.

По словам режиссера Алексея Герман, в центре сюжета фильма «Воздух» будет полк, состоящий как из летчиков, так и из летчиц. Действие фильма происходит в начале Второй мировой войны. В картине будут задействованы самолеты, «максимально приближенные к оригинальным».

Одну из ролей в фильме исполнит Милан Марич, сыгравший Довлатова в одноименном фильме Германа.

Ранее сообщалось, что в съемках нового художественного фильма «Мастер и Маргарита», который станет одним из самых высокобюджетных российских проектов, могут принять участие западные актрисы.