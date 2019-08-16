Новому фильму «Мастер и Маргарита» пообещали крупнейший в истории России бюджет

Новый художественный фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых высокобюджетных российских проектов последних лет, сообщил сопродюсер ленты, председатель жюри конкурса седьмого Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде Игорь Толстунов.

По словам Толстунова, съемки фильма «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года, передает ТАСС.

«В следующем году начнем снимать фильм «Мастер и Маргарита», – рассказал режиссер. – Думаю, это будет март». Он добавил, что «в проекте планируют сниматься западные артисты», однако имен пока не назвал. «Кастинг не закончен, – пояснил продюсер. – Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории».

Создатель фильма Николай Лебедев – режиссер таких картин как «Легенда номер 17» и «Экипаж». Ранее сообщалось, что бюджет новой ленты – 800 млн рублей. Картина уже получила господдержку от Фонда кино. Продюсерами ленты стали Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»).

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.

Напомним, в марте этого года Украина запретила ввоз «Мастера и Маргариты» из России.