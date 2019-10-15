Прощание с Алексеем Леоновым началось в Подмосковье

Церемония прощания с космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым началась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает источник с места событий.

Прощание проходит в ритуальном зале. Возле гроба выставлен почетный караул. В последний путь проводить Леонова пришли члены отряда космонавтов, представители Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли, друзья и родные Леонова, Герои России и множество простых людей, передает РИА «Новости».

Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов, заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Николай Панков. А также американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов подружился в ходе миссии «Союз-Аполлон».

Леонов станет третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах – после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

Напомним, 11 октября советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге.