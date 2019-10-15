Жильцам пострадавшей пятиэтажки в Приморье пообещали материальную помощь

Власти Приморского края окажут материальную помощь жильцам дома, в котором произошло обрушение, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам губернатора, по предварительным данным, речь идет о помощи 41 человеку, передает ТАСС.

«На данный момент главная задача – это, конечно, вопросы расселения людей, (...) это, безусловно, выдача денежных средств на приобретение предметов первой необходимости, это по 10 тыс. рублей», – сказал Кожемяко.

«30 квартир сейчас находится под запретом. В некоторые квартиры сейчас в сопровождении МЧС люди зайдут, чтобы забрать вещи», – отметил глава региона.

В настоящее время в клубе рядом с домом, где произошло обрушение, создан пункт временного размещения (ПВР). «Рассматриваем второй большой пункт временного размещения на 100 человек в [поселке] Смоляниново», – добавил Кожемяко.

Ранее в СК назвали возможную причину обрушения перекрытий в пятиэтажке в Приморье.