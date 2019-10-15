Названа возможная причина обрушения перекрытий в пятиэтажке в Приморье

Причиной обрушения в жилом доме в Приморье мог стать взрыв водонагревателя, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.

«Возбуждено уголовное дело по статье 109 по факту смерти женщины 1975 года рождения. (...) По предварительной версии причиной трагедии стал неисправный титан в одной из квартир», – передает ТАСС сообщение представителя регионального управления.

В СУ СК по Приморскому краю уточнили, что титан взорвался не в той квартире, где находилась погибшая.

ЧП произошло в населенном пункте Новонежино, на улице Авиаторов, 23.

По данным экстренных служб региона, в 03.30 по местному времени (20.30 мск) «произошло обрушение межквартирной перегородки и потолка на четвертом этаже, лестничного марша с пятого по четвертый этажи пятиэтажного жилого панельного дома».

В результате произошедшего погибла женщина, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась.

В ЕДДС Шкотовского муниципального района уточнили, что всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четверо детей. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов. Все жильцы дома временно расселены по родственникам.

Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов выразил мнение, что перекрытия в пятиэтажке могли обрушиться из-за подрыва боеприпаса.