В Приморье частично обрушилась пятиэтажка из-за взрыва боеприпаса

В результате взрыва боеприпаса в населенном пункте Новонежино Приморского края обрушились перекрытия в пятиэтажке, погиб один человек, сообщил глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

«Создан оперативный штаб. По предварительным данным, там произошел взрыв боеприпаса, пожара никакого нет», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что погиб один человек – женщина, которую придавило стеной.